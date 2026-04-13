Yeman Crippa è nella storia, è il 1° italiano vincitore della Maratona di Parigi: in gara anche due biellesi

Giornata storica per lo sport nazionale. Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi con un tempo pari a 2 ore, 5 minuti e 18 secondi. È il primo italiano ad aggiudicarsi questo tipo di competizione, tra le più importanti al mondo, che visto la partecipazione di quasi 60mila iscritti.

Tra loro anche una coppia di biellesi, Maurizio Arcuni e Lucia Cardamome che, nella giornata di ieri, 12 aprile, hanno affrontato un percorso di 42,195 chilometri che ha abbracciato i luoghi simbolo della capitale francese.

Queste le loro impressioni a caldo: “Una bellissima esperienza inserita in un contesto cittadino che ci ha permesso di vedere parecchi punti importanti della città. Una marea di persone che correva, in mezzo al tifo dei cittadini. Anche l’atmosfera era magica: in parecchi punti erano presenti le bande musicali ad allietare i presenti. Un entusiasmo palpabile trasmesso a noi tutti. Abbiamo preso parte alla Maratona con lo spirito di vedere una città in un contesto diverso”.