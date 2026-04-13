Esami di Cintura Nera e Dan al Dojo Yamabushi: un weekend di impegno, crescita e spirito marziale

Si sono conclusi domenica gli esami per il passaggio a Cintura Nera e Dan del Dojo Yamabushi di Gaglianico, al termine di un intenso weekend di prove tecniche, teoriche e pratiche. Due giornate impegnative, con 19 ore effettive di esame, che hanno messo alla prova resistenza, preparazione e determinazione degli allievi in un percorso a 360 gradi.

Subito dopo la consegna ufficiale dei Diplomi è stata scattata la foto che ritrae i protagonisti di questo importante traguardo, simbolo di un cammino di crescita personale e marziale.

I nuovi gradi conseguiti

Cintura Nera : Veronica Gorreta, Victoria Paz, Elisa Russo, Gloria Ferrari, Roberto Voivoda, Ivan Lesne, Edoardo Vinciguerra

: Veronica Gorreta, Victoria Paz, Elisa Russo, Gloria Ferrari, Roberto Voivoda, Ivan Lesne, Edoardo Vinciguerra 2º Dan : Filippo Guzzon, Edoardo Gorreta

: Filippo Guzzon, Edoardo Gorreta 3º Dan: Lorenzo Guzzon

Un risultato che testimonia l’impegno costante degli allievi e la qualità del percorso formativo del Dojo.

Il valore del supporto e della collaborazione

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle Cinture Nere intervenute per sostenere e affiancare gli esaminati durante le prove, contribuendo alla buona riuscita dell’intero weekend.

Un grazie speciale al Maestro Guido Rinaldo, 6º Dan del Dojo Bhodhi Dharma di Borgosesia, presente con il suo gruppo, e a Donato Cornetti, Istruttore 4º Dan, insieme a Mattia rappresentante C.S.E.N Comitato Provinciale di Biella., per la loro disponibilità e professionalità.

Lo spirito Yamabushi

Fondamentale, come sempre, il lavoro dello staff del Dojo Yamabushi, che ha garantito organizzazione, accoglienza e un clima sereno e motivante. Un ringraziamento particolare va a Gloria Capozzolo, il cui contributo ha reso queste due giornate marziali non solo efficaci, ma anche piacevoli e armoniose.