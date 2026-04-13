Leo Club Biella, torneo di golf solidale a sostegno della Fondazione Rivetti

Si è svolto sabato 11 aprile, presso il Golf Club Le Betulle, il torneo di golf organizzato dal Leo Club Biella con l’obiettivo di sostenere concretamente le attività della Fondazione Rivetti, da anni punto di riferimento per il territorio.

La Fondazione è infatti impegnata quotidianamente nella promozione di iniziative educative e aggregative rivolte ai più piccoli, offrendo servizi fondamentali come la mensa, il doposcuola, i centri estivi, oltre a laboratori e progetti educativi nella scuola dell’infanzia e nell’asilo nido del comune di Valdengo. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per unire passione sportiva e impegno sociale, registrando una significativa partecipazione e grande entusiasmo da parte di tutti i presenti.

Un sentito ringraziamento va al Golf Club Le Betulle per l’ospitalità e la disponibilità, così come alle realtà del territorio che, con grande generosità, hanno sostenuto l’iniziativa: Villa Dea – I Faggi, Mosca – 1916, Castello di Montecavallo, Centovigne – Castello di Castellengo e De Mori – 1974. Il loro contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’evento e dimostra come la collaborazione tra realtà locali possa generare un impatto positivo e concreto sulla comunità. Eventi come questo rappresentano un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di solidarietà, contribuendo attivamente al benessere e alla crescita dei più giovani.