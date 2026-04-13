Bocce, 113 coppie in gara al Memorial "Salvatore Maniscalco" FOTO

113 coppie erano in campo, sabato e domenica scorsi, nel Memorial "Salvatore Maniscalco" organizzato dalla società Valle Mosso Mossese in collaborazione con il circolo Arci Simone.

72 le coppie di categoria C. La finale del girone è stata vinta dalla Piatto Sport con Luigi Gabasio, Galliano Marangon, che ha superato, con il punteggio di 13-4, la San Secondo Bennese composta da Fabio Boccaletti, Marco Barattino. Terzo posto per Crc Gaglianico con Edoardo Graziano, Corrado Cantone e Valle Elvo con Lorenzo Nicholas Di Glaudi, Carmine Senes. Dal quinto all'ottavo posto troviamo: Crescentinese (Maurizio Miglio, Francesco Buffo), Circolo Sportivo Italia Ponderanese (Giorgio Staccotti, Renato Riva), Rivarese (Lorenzo Arcobelli, Marco Vigna Ton), Piatto Sport (Adriano Negrini, Corrado Furlan).

Per la categoria D con 41 coppie iscritte, ha vinto la Valle Elvo con Daniele Pavan, Graziella Berri, che ha superato in finale, con il punteggio di 10-4, la Valle Elvo composta da Sergio Tamagno, Claudio Furlan. Al terzo posto del podio la Cavorettese con Vincenzo Antonio Lamberti, Roberto Clerico e Valdenghese con Claudio Grendene, Francesco Marchesini. Dal quinto all'ottavo posto si sono piazzate: Cavorettese (Giorgio Morando, Domenico Ronco), Bocce Valdengo (Sergio Banderè, Marino Cretier), Cossato Bocce (Aldo Pizzato, Gianpiero Andreoletti) e Terneghese Ronchese (Clemente Perazio, Mario Gastaldello che domenica mattina ha sostituito Marino Perazio).

La finalissima per l'assegnazione dell'8° Memorial "Salvatore Maniscalco" a sorpresa è stata vinta dalla coppia della categoria D con Graziella Berri e D Pavan, che si qualifica anche per la fase finale del circuito Alto Piemonte.

Direttore di gara Amedeo Monteferrario.