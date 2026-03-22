Basket, il Teens perde il derby con Biella Next

Partita dalla cornice di pubblico ben più consona ad una categoria superiore: ben 1500 spettatori circa che ieri sera, sabato 21 marzo, hanno gremito il Pajetta. Lo spettacolo è stato soprattutto sugli spalti, sì perché la partita non è stata una di quelle da strapparsi i capelli o da sgranarsi gli occhi: alla fine, il risultato sorride a Biella Next che, grazie ad una presenza migliore sotto le plance e ad un numero quasi doppio di tiri liberi tirati, ha avuto la meglio su un Teens che, nonostante la maggior precisione dalla linea dei tre punti, ha avuto poco in termini di rimbalzi e tiri liberi.

Per la squadra arancioblù del Teens la nota positiva, in termini di classifica, è solo essere riusciti a mantenere la differenza canestri a proprio favore grazie al più 8 dell’andata, ed ora calendario alla mano non è una cosa da buttare, mancano 6 giornate al termine della stagione regolare e questo potrebbe dare la possibilità alla squadra del presidente D’Agostino di piazzarsi meglio in graduatoria.

Tabellino

Blair 21, De Bartolomeo 18, Trombetta 13, Zimonjic 7, Tuninetto 5, Gagliano 4, Cardani 2, Leone 2, Roncarolo.