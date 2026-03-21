Basket, è derby al Pajetta tra Biella Next e Teens

Stasera, alle 20.30, ci sarà il derby tra Biella Next e Teens Basket Biella: il Pajetta si riempirà per la stracittadina e la passione biellese si farà sentire e vedere.

Di fronte si troveranno Biella Next e Teens Basket Biella rispettivamente al quarto e terzo posto in classifica; il Teens arriva da una importante vittoria domenica scorsa contro la seconda della classe, Savigliano, e vuole bissare il successo del derby di andata davanti a più di 1600 spettatori che riempirono il Forum.

Sarà un’altra bella partita, ricca di significati per il basket nostrano, dove le due formazioni si affronteranno per far emozionare, gioire e divertire il numeroso pubblico che è atteso al Pajetta. Il roster arancioblù è al completo e concentrato sul da farsi, volenteroso di continuare a rimpinguare la propria classifica preziosa ed importante, difendendo il terzo posto in vista dei prossimi playoff.

Il derby non è mai una partita qualsiasi e per le due formazioni sarà così anche in quest’occasione.