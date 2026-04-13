Candelo, aperte le iscrizioni per i supporti ai minori con disabilità nei centri estivi

Il Comune di Candelo rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie e dei minori più fragili, aprendo le iscrizioni per il servizio di supporto dedicato ai ragazzi con disabilità che frequenteranno i centri estivi. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la delibera di indirizzo che prevede l’attivazione di interventi di sostegno rivolti ai minori residenti a Candelo, di età inferiore ai 18 anni, con l’obiettivo di favorire la piena partecipazione alle attività educative, ricreative e socializzanti del periodo estivo. L’iniziativa si fonda sui principi sanciti dalla Legge 104 del 1992 e conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere inclusione, autonomia e pari opportunità, contrastando ogni forma di isolamento o esclusione sociale.

«L’estate non può e non deve essere un tempo di esclusione» sottolinea il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Selena Minuzzo. «Ogni bambino e ogni ragazzo ha il diritto di vivere esperienze di relazione, gioco, crescita e appartenenza. Ritengo che i centri estivi rappresentino contesti educativi di grande valore: sono luoghi in cui si sviluppano autonomie, competenze sociali e senso di appartenenza alla comunità. Garantire supporti adeguati significa costruire una comunità che sappia accogliere, integrare e valorizzare ogni differenza.»

Le famiglie interessate potranno presentare la propria richiesta attraverso l’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entro i termini indicati. Il servizio sarà programmato sulla base delle domande raccolte e attraverso un confronto diretto con le famiglie, per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei singoli casi. Per i bambini della scuola dell’infanzia, il Comune organizzerà il centro estivo comunale nel mese di luglio; per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado resta invece confermata la collaborazione con la Parrocchia di San Pietro e l’Oratorio di Candelo, realtà che da anni rappresentano un importante presidio educativo e aggregativo del territorio.

Il Sindaco Paolo Gelone evidenzia il valore dell’iniziativa: «Candelo continua a investire in servizi concreti a favore delle famiglie, mettendo al centro inclusione, attenzione sociale e qualità della vita dei nostri ragazzi.»

Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di rendere il periodo estivo un’occasione di crescita e partecipazione per tutti, nella convinzione che l’inclusione non sia soltanto un servizio, ma un principio fondante della comunità.