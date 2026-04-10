Ippon 2 protagonista tra Coppa Italia FIJLKAM e Trofeo AICS

Due fine settimana intensi e ricchi di soddisfazioni per l’Ippon 2 di Biella, impegnata su più fronti tra competizioni nazionali e torneo Aics.

A Follonica, il 21 e 22 marzo, si è svolta la prima edizione della Coppa Italia FIJLKAM 2026, manifestazione nazionale a cui hanno potuto partecipare tutti gli atleti che non rientrano nelle prime dieci posizioni del ranking italiano. L’evento ha fatto registrare numeri importanti, con 1277 atleti in rappresentanza di 237 società.

La società biellese si è presentata con cinque atleti, accompagnati dal maestro Feggi, ben figurando in una competizione di alto livello.

In evidenza la prestazione di Gaia Condemi, che nella categoria U21 -55 kg, ha conquistato una meritata medaglia di bronzo al termine di quattro combattimenti.

Aurora Fattori si è classificata al quinto posto nella categoria Cadetti +61 kg; Caterina Sasso (Junior -59 kg), Andrea Beltrami e Tommaso Strazzeri (Cadetti -63 kg), si sono fermati nelle fasi preliminari senza accesso ai ripescaggi, mostrando comunque segnali positivi.

Il 29 marzo, a Torino, si è disputato il Trofeo AICS, dove l’Ippon 2 ha partecipato nella specialità Kata. Ottimi risultati anche in questa occasione: Tommaso Cantono, nella categoria Esordienti, ha conquistato la medaglia d’argento dopo tre prove, mentre Amelia Bellini, nella categoria U12, è salita sul terzo gradino del podio al termine di cinque prove. Gli atleti sono stati seguiti dal tecnico Cesare Diliddo.

L’attività della squadra biellese prosegue senza sosta: nel prossimo fine settimana alcuni atleti saranno impegnati a Riccione nella Open League Riccione, gara nazionale valida per il ranking in vista dei Campionati Mondiali Giovanili in programma a ottobre in Polonia.