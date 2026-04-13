Biella Rugby, tutti i risultati del settore giovanile del weekend

CADETTA

12.04.26 a Cuneo Pedona v Biella Rugby 8-24 (3-24)

Mete: Fusaro (2), Mafrouh. Trasformazioni: Poli (3). Calci di punizione: Poli

Biella Rugby: Negro; Longo, Cerchiaro, Castello, Poli (74’ Pagliano); Casini, Fusaro (52’ Defilippi); Givonetti (cap.), Chtaibi (52’ Borghiani), Protto; Passuello (32’ Buturca), Loretti; Agnolio (38’ Faiella), Mafrouh (65’ Vaglio Moien), M. Ouattara.

Davide Vaglio Moien, coach: “Ottimo primo tempo per i ragazzi biellesi che mettono sotto gli avversari e segnando i 24 punti con i quali si concluderà il match. Purtroppo, i ragazzi non riescono a trovare la quarta meta nel secondo tempo, principalmente a causa di errori ed indisciplina, vedendosi costretti a rinunciare al punto di bonus. Nonostante questo, portano a casa un’importante vittoria su un campo sempre difficile con avversari che non hanno mai mollato”.

UNDER 12

11.04.26 a San Mauro, Festa del Rugby con: Ivrea, Biella Rugby, San Mauro, Eureka, Volpiano, Volvera

Biella Rugby: Baiguera, Botta, Gallia, Marinone, Oldrini, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Raso, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli.

Giulio Varese, coach: “Dopo un inizio brillante, dimostrando il lavoro svolto in settimana sull’aspetto difensivo, dimostrando voglia e comprensione del lavoro, i piccoli Orsi si sono spenti solo sul finale. Prestazione complessivamente positiva, appuntamento a domenica per il torneo casalingo”.

UNDER 10

11.04.26 ad Aosta, Festa del Rugby con: Biella Rugby, Cus Torino, Volvera, Chieri, Stade Valdotain

Biella Rugby: Avella, Bertone, Bolla, Costalunga, Dama, Di Costa, Dissegna, Favella, Lacagnina, Lai, Liprandi, Mello Rella, Pavanati, Poverello, Siletti, Soumah, Tonetti.

Guglielmo Longo, coach: “Ottima prestazione dei piccoli rugbisti, hanno dimostrato di essere pronti per i prossimi tornei e di portare in campo gli insegnamenti dati”.

UNDER 8

11.04.26 ad Aosta, Festa del Rugby con: Biella Rugby, Cus Torino, Volvera, Chieri, Stade Valdotain

Biella Rugby: Gatto, Valente, Trecate, Filiberti, Liprandi, Borrione, Iacobellis, Perino, Heery, Gaida.

Elia Castello, coach: “I piccoli orsetti mostrano in campo un gioco bello da vedere ed efficace, ancora alcuni dettagli da sistemare prima del Torneo dell’Orso”.

FEMMINILE

12.04.26 a Ivrea, Raggruppamento di Campionato con: Fenici, selezioni tra Volvera CUS Torino, Volpiano , Genova

Fabiana Alaimo, coach: “Weekend positivo per le Fenici: U14 e U16 brillano, U18 in formato Seven. Domenica, sul campo di Ivrea, le Fenici sono state protagoniste con tutte le categorie giovanili femminili. La U14, guidata dall’allenatrice Fabiana Alaimo, domina la giornata vincendo nettamente tutte e tre le partite. Ottima continuità nel gioco, grande grinta e spirito di squadra sempre presente: nonostante qualche individualismo in attacco, il sostegno collettivo fa la differenza. “Woman of the Match” Olivia Valente (Biella Rugby), per determinazione e impatto in campo. Prova convincente anche per la U16 di Danilo Sarnataro, impegnata contro una selezione di Tortona, Volvera e CUS Torino. Le Fenici chiudono avanti 40-7 il primo tempo, confermandosi nella ripresa con un 29-7. Al di là del punteggio, si evidenziano atteggiamento, intensità e voglia di giocare insieme. Premiato l’impegno di Marta Mattio, “Woman of the Match”, mentre positiva anche la prima uscita di Stella Melis (Biella Rugby). Giornata particolare per l’U18 di Fabio Pirola, impegnata nel Seven Olimpico a causa delle poche presenze a livello regionale. Le atlete di altri club sono state integrate con le Fenici per formare due squadre, affrontando comunque l’attività con disponibilità e spirito di adattamento. “Woman of the Match” Alessia Nagliati (Collegno), protagonista per presenza nel gioco, attenzione e generosità in ogni fase”.