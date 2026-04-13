Degrado davanti all’ospedale di Biella: l’Asl interviene e valuta nuove soluzioni FOTO

In merito alla segnalazione ricevuta dalla nostra redazione che riguarda il Degrado davanti all’ospedale di Biella , arriva la risposta dell’ASL Biella, che conferma di essere a conoscenza della situazione.

L’azienda sanitaria ha fatto sapere di aver attenzionato la situazione alla ditta incaricata delle pulizie di mantenere l’area in ordine. Non solo: durante il fine settimana di Pasqua è stata la stessa Asl a effettuare due segnalazioni, avendo riscontrato episodi di sporcizia e inciviltà proprio nella zona in questione.

Alla base del problema anche una decisione presa in precedenza: la rimozione dei cestini portarifiuti, avvenuta a seguito di un principio di incendio che aveva interessato proprio una delle due porte di accesso e di cui risultano ancora visibili i segni.

Attualmente l’Asl sta valutando una nuova collocazione dei cestini, con l’obiettivo di posizionarli a una distanza maggiore dall’edificio, così da evitare il ripetersi di situazioni potenzialmente pericolose.

Nel frattempo resta alta l’attenzione sull’area, con l’impegno a garantire decoro e sicurezza in uno spazio particolarmente sensibile e frequentato.