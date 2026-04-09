Bielmonte, stagione sciistica da record: sicurezza garantita dai Carabinieri FOTO

Con la chiusura degli impianti di risalita della stazione sciistica di Bielmonte, cala il sipario su una stagione invernale caratterizzata da un massiccio afflusso di turisti e sportivi. Al termine delle attività, emerge l’importanza del ruolo svolto dai Carabinieri della locale Stazione e del comparto sciatori, il cui operato ha garantito il regolare svolgimento delle attività ludico-sportive in un clima di massima sicurezza. L’impegno dell’Arma si è tradotto in una presenza costante e rassicurante lungo i comprensori sciistici. Le pattuglie, grazie alla loro versatilità e alla profonda conoscenza del territorio montano, hanno privilegiato l'attività preventiva, monitorando il rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della pista. L’obiettivo principale non è stato sanzionatorio, ma soprattutto educativo: informare gli utenti sui rischi legati alla velocità eccessiva, all'uso obbligatorio del casco e al divieto di consumo eccessivo di alcolici. L'ottimo risultato della stagione è testimoniato dalla drastica riduzione di condotte pericolose e da una gestione efficace delle criticità. Nello specifico, i Carabinieri hanno effettuato: − interventi di assistenza a sciatori in difficoltà, coadiuvando ove necessario l’intervento del personale preposto del soccorso alpino e sanitario; − pattugliamenti costanti per prevenire furti presso i rifugi e i parcheggi degli impianti; − gestione dei flussi di persone durante i weekend di maggiore affluenza e in occasione di eventi sportivi di rilievo. Grande soddisfazione è stata espressa dai gestori degli impianti e dalle autorità locali per la professionalità dimostrata dai militari. La presenza della "divisa sulla neve" si conferma un presidio di legalità imprescindibile per il turismo d’alta quota, rafforzando quel legame di prossimità che da sempre contraddistingue l'Arma dei Carabinieri. Con la fine della stagione invernale, i Carabinieri a Bielmonte continueranno la loro attività di vigilanza sul territorio, pronti a garantire la sicurezza di residenti ed escursionisti anche nei mesi primaverili ed estivi.