Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 3 al 6 aprile 2026

Costume e Società
“Augurios”, versi di rinascita di Nicola Loi tra Biella e la Sardegna nel mondo
Cronaca
Furgone avvolto dalle fiamme, attimi di paura a Cerreto Castello
Scontro tra auto a Cerrione, una persona estratta dall'abitacolo
All'ospedale di Biella un parapendista coinvolto in un incidente a Colleretto Castelnuovo
Cossato, derubata della collana con la scusa di chiedere informazioni
Scontro fra mezzi a Valle San Nicolao: coinvolti due veicoli
Incendio a Cossato, rogo al Living Garden: veicoli carbonizzati e vegetazione bruciata
Incendio nella Baraggia di Candelo: fiamme nell'area militare
Scontro tra due auto a Biella: persone incastrate nei veicoli, un ferito in codice giallo
Scontro fra veicoli a Biella: risultano tre feriti
Trivero, schianto tra auto e moto: due giovani in ospedale
Pasqua amara sulle strade biellesi, incidente a Magnano: motociclista finisce in ospedale
Domato l’incendio tra Camburzano e Mongrando, in azione anche l’elicottero
Eventi
A Cossato le celebrazioni pasquali: "Possiamo perdere tutto, ma nessuno può toglierci la fede e l’amore di Dio”
Biella, in Duomo le celebrazioni pasquali: “La speranza nasce anche nelle ferite”
Pasqua, Vespri e processione a Biella: il richiamo del vescovo alla vita nuova
Pasquetta a Ponderano: la Fiera Zootecnica torna protagonista tra tradizione, animali e stand
Sport
Fulgor Valdengo Chiavazzese, grande successo per il 1° Memorial Marcello Rossetto FOTO