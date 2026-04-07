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EVENTI | 07 aprile 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 3 al 6 aprile 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

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Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 3 al 6 aprile 2026

Costume e Società

“Augurios”, versi di rinascita di Nicola Loi tra Biella e la Sardegna nel mondo

Cronaca

Furgone avvolto dalle fiamme, attimi di paura a Cerreto Castello

Scontro tra auto a Cerrione, una persona estratta dall'abitacolo

All'ospedale di Biella un parapendista coinvolto in un incidente a Colleretto Castelnuovo

Cossato, derubata della collana con la scusa di chiedere informazioni

Scontro fra mezzi a Valle San Nicolao: coinvolti due veicoli

Incendio a Cossato, rogo al Living Garden: veicoli carbonizzati e vegetazione bruciata

Incendio nella Baraggia di Candelo: fiamme nell'area militare

Scontro tra due auto a Biella: persone incastrate nei veicoli, un ferito in codice giallo

Scontro fra veicoli a Biella: risultano tre feriti 

Trivero, schianto tra auto e moto: due giovani in ospedale

Pasqua amara sulle strade biellesi, incidente a Magnano: motociclista finisce in ospedale

Domato l’incendio tra Camburzano e Mongrando, in azione anche l’elicottero

Eventi

A Cossato le celebrazioni pasquali: "Possiamo perdere tutto, ma nessuno può toglierci la fede e l’amore di Dio”

Biella, in Duomo le celebrazioni pasquali: “La speranza nasce anche nelle ferite”

Pasqua, Vespri e processione a Biella: il richiamo del vescovo alla vita nuova

Pasquetta a Ponderano: la Fiera Zootecnica torna protagonista tra tradizione, animali e stand

Sport

Fulgor Valdengo Chiavazzese, grande successo per il 1° Memorial Marcello Rossetto FOTO

Redazione g. c.

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