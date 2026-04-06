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CRONACA | 06 aprile 2026, 12:30

Pasqua amara sulle strade biellesi, incidente a Magnano: motociclista finisce in ospedale

Questo è solo l’ultimo di una serie di incidenti avvenuti nelle scorse in diversi punti della provincia, tra cui Biella e Cossato.

Pasqua amara sulle strade biellesi, incidente a Magnano: motociclista finisce in ospedale (foto di repertorio)

Pasqua amara sulle strade biellesi, incidente a Magnano: motociclista finisce in ospedale (foto di repertorio)

Giornata di Pasqua da dimenticare per un torinese di 54 anni, residente nel Canavese. Alla guida della sua moto, l’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nel comune di Magnano. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.40 di ieri, 5 aprile. 

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per i soccorsi e la prima assistenza al centauro. Quest’ultimo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto. 

Questo è solo l’ultimo di una serie di incidenti avvenuti nelle scorse in diversi punti della provincia, tra cui Biella e Cossato.

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g. c.

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