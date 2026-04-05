Netro cerca due giovani per un progetto di Servizio Civile

Il Comune di Netro offre a due giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti l’opportunità di partecipare ad un progetto di Servizio Civile. Il progetto prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno.

A Netro i giovani aiuteranno il Comune a prendersi cura del territorio, informare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti e sviluppare nuovi progetti per la tutela dell’ambiente e una delle due posizioni è riservata a giovani con disabilità. In particolare In concreto, i volontari faranno sopralluoghi e incontri, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e controllando le criticità ambientali; daranno una mano in ufficio per inserire ed elaborare dati su rifiuti e problemi ambientali, contribuendo a trovare soluzioni e a coordinarsi con altri enti; supporteranno la ricerca di bandi e la stesura e gestione di progetti per valorizzare il territorio e proteggere l’ambiente; realizzeranno materiali informativi (opuscoli, infografiche, contenuti per eventi) e parteciperanno ad attività di educazione ambientale con scuole, cittadini e associazioni locali.

Agli interessati sarà offerto un contributo mensile, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze e l'accesso alla riserva del 15% di posti nei concorsi pubblici.

Le domande dovranno essere inviate online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14 dell'8 aprile 2026.