Incendio a Cossato, rogo al Living Garden: veicoli carbonizzati e vegetazione bruciata FOTO e VIDEO

È partito dall'interno del Living Garden a Cossato, l'incendio che questa mattina ha coinvolto due auto e la vegetazione circostante.

Nei pressi di via Mino un incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ancora all'opera per la messa in sicurezza dell'area. Sono intervenuti il 118, diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza e i Carabinieri. Le fiamme hanno coinvolto due autovetture, risultate completamente carbonizzate, dalle quali sarebbe partito il rogo. Il fuoco si è poi esteso alla vegetazione circostante, bruciandola. Presente anche personale Enel, in quanto l’area interessata si trova sotto un palo della luce.

Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno contenuto rapidamente l’incendio, evitando conseguenze più gravi e riuscendo a salvare gli alberi nelle vicinanze. Le operazioni sono ancora in corso, con gli operatori impegnati nello spegnimento degli ultimi arbusti. La strada è al momento chiusa per consentire i controlli di sicurezza e le attività di intervento.

Gli ospiti del locale, spaventati per l'accaduto, hanno ripreso il pranzo pasquale grazie alla rapidità dei soccorsi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.