Incendio nella Baraggia di Candelo: fiamme nell'area militare FOTO

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, nella Baraggia di Candelo, all’interno della zona militare.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14:00. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e sei squadre dell’AIB della provincia di Biella: 25 i volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le operazioni si sono concluse dopo circa quattro ore: l’incendio è stato spento e l’area successivamente bonificata, con la completa messa in sicurezza del sito.