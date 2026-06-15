Ancora incidenti nel Biellese, a Cossato una donna in bici finisce in ospedale

Si allunga l’elenco dei sinistri stradali, già registrati nelle giornate di venerdì e sabato scorso. Anche ieri, domenica 14 giugno, altri interventi dei militari dell’Arma, giunti per rilevare e accertare altri due incidenti.

A Cossato, intorno alle 9.40, un’auto e una ciclista sono rimasti coinvolti in uno scontro, avvenuto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio proprio la donna in sella alla bicicletta, una donna di 61 anni, subito soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118. In seguito è stata accompagnata in codice giallo al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Nella prima serata, invece, altro sinistro tra due mezzi nel comune di Quaregna Cerreto ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i conducenti, impegnati nella compilazione del modello cid.