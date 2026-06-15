Cervo Valley MTB asso pigliatutto a Caldirola: weekend da record alla Ion Cup

Si è conclusa con un bilancio trionfale per la Cervo Valley MTB la prima tappa della junior Ion Cup.

Il weekend si è aperto alla grande nella prima giornata di gare, Nella categoria Junior Maschile, il team ha conquistato un fantastico primo posto assoluto e di categoria con Thomas Valfredini, seguito da Michael Gross con un terzo posto assoluto e un primo posto di categoria.

Il sabato ha regalato anche la gioia immensa dell'esordio dei più piccoli: Sebastiano, Antonio, Fulvio e Riccardo, capitanati dal loro prezioso allenatore Emanuele Riberno. Tutti loro hanno affrontato la loro prima gara con un entusiasmo contagioso.

La domenica ha poi confermato lo stato di grazia del team, nel circuito Ion Cup, con i seguenti risultati nella loro categoria: Ettore Di Santo primo posto, Thomas Valfredini al secondo posto, Michael Gross in terza posizione. A completare il weekend di vittorie ci ha pensato Emma Canova, assoluta dominatrice della gara femminile, capace di firmare il primo posto assoluto e di categoria.

​Inoltre, sotto i gazebo della Cervo Valley, sono stati graditi ospiti i ragazzi del MMX Maggiora.