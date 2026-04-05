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CRONACA | 05 aprile 2026, 09:43

Scontro fra mezzi a Valle San Nicolao: coinvolti due veicoli

Scontro fra mezzi a Valle San Nicolao: coinvolti due veicoli - Foto di repertorio

Scontro fra mezzi a Valle San Nicolao: coinvolti due veicoli - Foto di repertorio

Sì è verificato nella notte un incidente stradale a Valle San Nicolao, che ha visto coinvolti due veicoli. 

Lo scontro sarebbe avvenuto nella galleria nei pressi della strada nuova e all'arrivo dei vigili del fuoco, i conducenti erano già al di fuori dei mezzi. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri. La sicurezza stradale è stata ripristinata, ma non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. 

In corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

G. Ch.

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