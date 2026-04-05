Scontro fra mezzi a Valle San Nicolao: coinvolti due veicoli

Sì è verificato nella notte un incidente stradale a Valle San Nicolao, che ha visto coinvolti due veicoli.

Lo scontro sarebbe avvenuto nella galleria nei pressi della strada nuova e all'arrivo dei vigili del fuoco, i conducenti erano già al di fuori dei mezzi. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri. La sicurezza stradale è stata ripristinata, ma non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

In corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.