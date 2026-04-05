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CULTURA E SPETTACOLI | 05 aprile 2026, 10:34

Due dipinti di Fulvio Platinetti donati al Comune di Tollegno FOTO

"Un dono alla comunità e alla memoria artistica del territorio"

Due dipinti di Fulvio Platinetti donati al Comune di Tollegno

Due dipinti di Fulvio Platinetti donati al Comune di Tollegno

Il Comune di Tollegno annuncia l’ingresso nel proprio patrimonio di due opere del pittore tollegnese Fulvio Platinetti (1928-2013), donate dalla figlia Susanna Platinetti con il supporto del Comitato Platinetti.

Si tratta dei dipinti Donna di Goulimine - Marocco (1983) e Stromboli (1996), lavori che restituiscono due momenti significativi del percorso dell’artista, legati al suo sguardo sul mondo, al viaggio, all’interiorità e alla ricerca espressiva.

Nel quadro dedicato a Goulimine, porta del Sahara, Platinetti raccontava: «È l’anticamera del deserto, del Sahara. (…) ho cercato di vedere e assimilare il più possibile l’ambiente, i personaggi, che poi mi hanno seguito negli anni». Un’opera che racchiude atmosfere intense e suggestioni destinate a lasciare un segno duraturo nella sua produzione.

In Stromboli affiora invece una dimensione più raccolta e personale: «È un’isola che si lega al mio modo di essere. (…) Amavo il silenzio, amavo l’asprezza, la durezza che c’è in Stromboli». Un legame profondo tra paesaggio e identità, tra natura e sensibilità artistica.

«Questa donazione rappresenta un gesto di grande valore culturale e simbolico, che arricchisce il patrimonio del Comune e rafforza il legame tra Tollegno e uno dei suoi artisti più significativi», sottolinea il sindaco Lele Ghisio.

L’amministrazione comunale esprime gratitudine a Susanna Platinetti e al Comitato Platinetti per aver reso possibile questo importante momento di restituzione alla comunità. Tollegno potrà così custodire e valorizzare una parte dell’opera e del sentire di Fulvio Platinetti, affinché continui a vivere nella memoria collettiva e nelle future generazioni.

C.S. Comune di Tollegno, G. Ch.

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