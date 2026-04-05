Biella, modifiche alla viabilità in via Torino e via Tripoli per lavori di asfaltatura

Modifiche alla viabilità in centro a Biella a causa di lavori di ripristino delle asfaltature eseguiti dalla ditta Enerbit per conto della Questura. Con un'ordinanza il Comune ha disposto una serie di limitazioni al traffico nelle vie Torino e Tripoli.

In particolare, dal 7 al 10 aprile tra le 8.00 e le 24.00, sarà istituito il divieto di transito in via Torino nel tratto tra via Delleani e via Tripoli, limitatamente alla corsia con direzione nord-sud. Il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli impegnati nei lavori. Per i mezzi superiori a 35 quintali è prevista una deviazione obbligatoria all’altezza della rotatoria tra via Lamarmora e via Torino.

Limitazioni anche in via Tripoli: sarà vietato il transito, salvo per i mezzi di cantiere, all’intersezione con via San Eusebio per la corsia con direzione est-ovest. Inoltre, sarà interdetto l’accesso da via Bengasi verso via Tripoli, con obbligo di svolta verso via Torino.