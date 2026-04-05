 / CRONACA

CRONACA | 05 aprile 2026, 11:07

Scontro fra due auto a Cossato: conducenti in ospedale FOTO e VIDEO

Scontro fra due auto a Cossato: conducenti in ospedale - Servizio di Massimo Giacobbe

Scontro fra due auto a Cossato: conducenti in ospedale - Servizio di Massimo Giacobbe

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 11:00, sul territorio di Cossato, in direzione dello svincolo per Valle Mosso. Due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento.

Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Al momento la strada risulta interdetta alla viabilità.

Presenti anche i carabinieri, che effettueranno i rilievi e gli accertamenti del caso.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore