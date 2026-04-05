Scontro fra due auto a Cossato: conducenti in ospedale FOTO e VIDEO

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 11:00, sul territorio di Cossato, in direzione dello svincolo per Valle Mosso. Due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento.
Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Al momento la strada risulta interdetta alla viabilità.
Presenti anche i carabinieri, che effettueranno i rilievi e gli accertamenti del caso.