Violenza minorile in crescita: aumentano armi, rapine e aggressioni tra i giovani

Negli ultimi dieci anni la violenza minorile in Italia ha registrato un aumento significativo, con dati che segnalano una tendenza ormai strutturale.

Tra gli indicatori più evidenti, i casi di minori denunciati o arrestati per porto abusivo d’armi sono passati da 690 nel 2014 a 1.946 nel 2024. Nello stesso arco temporale le rapine sono salite da 1.921 a 3.968, mentre le lesioni personali hanno raggiunto quota 4.653, più del doppio rispetto a dieci anni fa. In crescita anche le risse (da 433 a 1.021) e le minacce (da 1.217 a 1.880). A colpire è anche l’andamento dei procedimenti per omicidio, passati da 102 a 193, con situazioni particolarmente critiche in alcune aree del Paese. Il fenomeno non si esaurisce nei numeri. Sempre più spesso la violenza viene percepita come un mezzo per difendersi, affermarsi o ottenere riconoscimento, anche attraverso la visibilità offerta dai social, dove episodi aggressivi vengono condivisi e amplificati.

Anche il Biellese non è estraneo al fenomeno e, nei giorni scorsi, un ragazzino di soli 13 anni è stato l'autore di una rapina alle poste di Vigliano Biellese. "Armato" di pistola giocattolo ha minacciato i dipendenti, per poi darsi alla fuga con i soldi.

Nonostante l’Italia presenti un tasso di minori coinvolti in reati inferiore rispetto ad altri Paesi europei – 363 casi ogni 100 mila abitanti nel 2023, contro i 2.237 della Germania e i 1.608 della Francia – la criticità riguarda la natura dei comportamenti: più intensi, più violenti e spesso privi di consapevolezza delle conseguenze.

Nel 2024 sono stati 14.220 i minori e giovani adulti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, un dato tornato a crescere dopo anni di calo e indicativo di un disagio diffuso.

Alla base emerge una fragilità educativa che coinvolge famiglia, scuola e contesto sociale. In una realtà sempre più connessa ma povera di riferimenti stabili, rabbia e frustrazione trovano spesso sbocco in comportamenti aggressivi.

In questo scenario, la scuola resta il primo presidio capace di intervenire in chiave preventiva: rafforzare l’educazione alla legalità, al rispetto e alla gestione dei conflitti viene indicato come passaggio essenziale per contrastare una deriva che non può essere affrontata solo con misure punitive.