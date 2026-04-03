Cossato, ecco i fondi per il progetto di riqualificazione di piazza Angiono: cantieri a fine estate

Mercoledì 1º aprile, presso Palazzo Ferrero a Biella, il sindaco Enrico Moggio, su invito del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore al Fondo di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, ha partecipato alla sottoscrizione degli Accordi Territoriali Biellese e Baraggia.

L’accordo siglato è quello relativo all’Area Omogenea Biellese che comprende 47 comuni coordinati dal soggetto capofila Gal Montagne Biellesi che ha supportato le amministrazioni nella presentazione di 52 progetti.

Il principale obiettivo dei progetti proposti, in accordo con la strategia di sviluppo locale del GAL, è il mantenimento della residenzialità nel territorio biellese. In questo contesto gli interventi individuati dai comuni divengono una potenziale soluzione per rendere maggiormente attrattivi i territori.

Il comune di Cossato, su questa misura, ha candidato e ottenuto finanziamento di 500mila euro per il progetto di riqualificazione della centralissima piazza Angiono, che sarà cantierato a fine estate, oltre che un progetto di illuminazione scenica del centro, finanziato per circa 58mila euro, già in fase di ultimazione.

Il sindaco Moggio ha espresso al presidente della Regione un vivo ringraziamento per l’attivazione di queste misure di co-programmazione, che incentivano i comuni ad attivare politiche sinergiche di sviluppo del territorio.