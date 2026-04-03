Sci, doppio risultato per Luca Ballarè: oro nello speciale, bronzo in gigante

Continua il percorso in crescita di Luca Ballarè, giovane atleta di Mongrando, protagonista di risultati di rilievo tra slalom speciale e slalom gigante.

Il biellese ha conquistato il primo posto nello slalom speciale, affermandosi con una prova solida, per poi centrare il terzo gradino del podio nello slalom gigante al termine di una gara tutt’altro che lineare. Nel gigante, infatti, la prima manche è stata segnata da un errore sul finale, che non gli ha però impedito di restare in gara. Nella seconda discesa Ballarè ha cambiato ritmo, affrontando il tracciato con maggiore incisività e riuscendo a recuperare posizioni fino a chiudere in terza posizione.

Due risultati che raccontano la traiettoria di un atleta che non si lascia scoraggiare dalle avversità, ma si impone con decisione per salire ancora una volta sul podio.