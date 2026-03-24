Pallavolo, SPB: Seconda vittoria consecutiva in Serie D FOTO

La stagione del settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si appresta ad entrare nella sua fase conclusiva.

La crescita della M-AppHotel SPB è costante ed evidente, i ragazzi di coach Simone Marangio si sono sbloccati e adesso ci stanno prendendo gusto. Sabato è infatti arrivata la seconda vittoria consecutiva nel campionato regionale di Serie D: un perentorio 3-0 al centro sportivo “Lingotto” di Torino, ai danni di Arti Volley .

Altra soddisfazione per la Aiazzone Costruzioni SPB, che sfruttando il bel 3-1 casalingo sul forte Volley San Paolo Blu si avvicina ulteriormente alle prime quattro posizioni nel torneo Under18 UISP.

È stata una domenica di soddisfazioni anche per i piccolini (maschi e femmine) del nostro Minivolley: guidata da Martina Cammarata e Bryan Despaigne, la Conad SPB ha chiuso al primo posto il concentramento S3 del torneo PGS che si è svolto alla palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore.

“Ciliegiona” sulla torta, il trionfo del Lanificio di Sordevolo SPB nella Final Four territoriale Under13 che si è disputata a Santhià.

SERIE D

Serie D Girone A – 20° giornata

Centro sportivo “Lingotto” di Torino

Arti Volley – M-APPHOTEL SPB 0-3

(22-25/19-25/21-25)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 2, Caligaris 7, Shapkin 7, Ressia 6, Petrache 8, Benanchietti 9, Rolando 5, Colombara 1, Pietropoli, Grosso, Ramella Pezza P., Castrovilli (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Non possiamo che essere molto felici per il risultato, è il giusto coronamento di quanto stiamo esprimendo in campo in questo momento. Abbiamo affrontato una squadra – Arti e Mestieri – che all’andata non ci aveva concesso di esprimere il nostro gioco in nessun fondamentale. Questa volta invece siamo riusciti a invertire il trend, seppure in una condizione ambientale molto particolare: nell’impianto di via Ventimiglia ci sono due campi paralleli, quindi bisogna spesso fare i conti con i rumori, i fischi e le distrazioni della partita a fianco. Eppure, questo dettaglio sembrerebbe aver complicato la prestazione agli avversari più che a noi. Ciò non toglie che la nostra partita sia stata attenta e aggressiva, nonostante un avvio di match un tantino traballante. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti sul pezzo e hanno comandato il gioco fino alla fine».

UNDER18 UISP

Under18 UISP – 17° giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Volley San Paolo Blu 3-1

(25-21/25-19/21-25/25-12)

Coach Alberto COLOMBO: «Quella contro la formazione Blu di San Paolo è stata una bella partita, che ancora una volta conferma i passi in avanti che la squadra sta facendo. Credo che sia un’affermazione molto importante, perché contro questi stessi avversari all’andata – seppur scontando più di una defezione – avevamo perso. Sono una valida compagine e non a caso si trovano al terzo posto in classifica. Il successo è stato abbastanza netto, anzi credo che avremmo potuto vincere anche 3-0. I progressi tecnici sono notevoli, siamo sulla buona strada: continuiamo a lavorare e migliorare».

UNDER13

https://www.scuolapallavolobiellese.it/2026/03/23/il-lanificio-di-sordevolo-spb-e-campione-territoriale-under13/

MINIVOLLEY

A commentare l’evento PGS-S3 di Occhieppo Inferiore è coach Martina CAMMARATA: «È stato un bellissimo pomeriggio di sport, ma soprattutto di tanto, tantissimo divertimento. Abbiamo riscontrato una grande partecipazione da parte dei nostri bambini, i quali hanno potuto giocare svariate partite riuscendo addirittura – con grande soddisfazione di tutti – a chiudere al primo posto nella classifica finale di giornata. Non posso che definirmi molto contenta del lavoro svolto fino ad ora, e su questo punto ci tengo a ringraziare personalmente tutti i genitori che, dall’inizio della stagione, mi stanno dando una mano».