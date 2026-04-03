Monopattini elettrici, controlli a Biella: 24 violazioni da inizio 2026

Alla luce della crescente diffusione dei monopattini elettrici sulle strade cittadine, la Polizia Locale di Biella ha intensificato i controlli sul corretto utilizzo di questi mezzi, ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale.

Se da un lato il monopattino elettrico rappresenta una soluzione di mobilità pratica ed economica, dall’altro è evidente come il suo utilizzo comporti rischi significativi, sia per chi lo conduce sia per gli altri utenti della strada, soprattutto in caso di mancato rispetto delle norme vigenti.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, la Polizia Locale ha accertato complessivamente 24 violazioni, così suddivise:

18 per mancato uso del casco

1 per mancato uso del giubbottino rifrangente

1 per circolazione contromano

1 per trasporto di passeggero

1 per velocità non conforme ai limiti (monopattino modificato)

1 per mancata circolazione sul margine destro della carreggiata

1 per circolazione su strada extraurbana con limite a 70 km/h

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Polizia Locale per l’impegno e la professionalità dimostrati in queste attività di controllo – dichiara il sindaco di Biella Marzio Olivero –. Il lavoro svolto è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e per accompagnare in modo responsabile i cambiamenti nella mobilità urbana. L’attenzione e la presenza sul territorio rappresentano un presidio non facile troppo spesso sottovalutato.»

«L’utilizzo dei monopattini elettrici è ormai parte integrante della mobilità urbana moderna, ma non può prescindere dal rispetto rigoroso delle regole – spiega l’assessore alla Polizia Municipale Giacomo Moscarola - i dati rilevati in questi primi mesi dell’anno evidenziano comportamenti ancora troppo spesso imprudenti. Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare i controlli, con un’azione che ha una duplice finalità: prevenire gli incidenti e promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità. Il rispetto delle norme non è un’opzione, ma una condizione indispensabile per tutelare la vita di tutti.»

La Polizia Locale ricorda i principali obblighi per i conducenti:

età minima: 14 anni

obbligo di casco

limite di velocità: 20 km/h (6 km/h nelle aree pedonali)

divieto di trasporto di persone, oggetti o animali

obbligo di mantenere entrambe le mani sul manubrio

obbligo di indossare dispositivi rifrangenti nelle ore notturne

obbligo di dispositivi luminosi e indicatori di direzione funzionanti

Dove possono circolare:

strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h

aree pedonali

percorsi pedonali e ciclabili

Sosta e divieti:

consentita negli spazi per biciclette e motocicli

vietata sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione

Sanzioni:

Le violazioni comportano sanzioni amministrative fino a 400 euro; nei casi più gravi è previsto il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.