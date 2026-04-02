A Castelletto Cervo il bando per due borse di studio

È stato approvato dalla Giunta comunale di Castelletto Cervo il bando di selezione per due borse di studio per la gestione delle attività divulgative e di promozione culturale all'ex priorato cluniacense.

La borsa è di un importo pari a € 200,00 comprensivo della quota IRAP a carico del Comune di Castelletto Cervo, e verrà corrisposta in un'unica rata, a seguito della certificazione attestante lo svolgimento, da parte del borsista, delle attività oggetto della borsa di studio. Possono presentare domanda di partecipazione i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Castelletto Cervo o nei Comuni limitrofi di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: Laurea magistrale; Laurea triennale; Regolare iscrizione ad un corso di Laurea anno accademico 2025/2026; Diploma o iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2025/2026.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Castelletto Cervo e consegnata via email all’indirizzo castelletto@ptb.provincia.biella.it oppure presso gli uffici comunali in via XXV aprile, 80.



Le domande devono essere compilate ed inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile 2026. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.