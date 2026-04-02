Porta forzata, stanze a soqquadro, preziosi rubati: ladri a Cossato

Nuovo colpo dei soliti ignoti. Stavolta è finita nel mirino un’abitazione di Cossato: approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno prima forzato una porta finestra poi messo a soqquadro le diverse stanze in cerca di denaro e oggetti preziosi. Alla fine, hanno rubato alcuni monili in oro per un danno in fase di quantificazione. Il furto è avvenuto nella giornata di ieri, 1° aprile. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma, impegnati a dare un volto ai presunti responsabili.
In Breve
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scontro fra veicoli a Biella: risultano tre feriti FOTO
Incidente stradale a Biella, dove intorno alle 19:30 due veicoli si sarebbero scontrati in via...