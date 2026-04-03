Castelletto Cervo, in arrivo novità per la raccolta domiciliare su prenotazione di sfalci verdi e potature

Il Comune di Castelletto Cervo comunica che a partire dal 01/07/2026 ed entro il 30/06/2027 la raccolta domiciliare su prenotazione di sfalci verdi e potature verrà modificata.

I sacchi bianchi (big bags) verranno dismessi e sostituiti da contenitori carrellati a due ruote da 240 litri, più maneggevoli, pratici e tali da impedire agli sfalci al loro interno di assorbire acqua durante gli eventi atmosferici.



La dotazione standard per ciascuna utenza che intende usufruire del servizio sarà di due contenitori carrellati da 240 litri, con possibilità di richiederne un terzo ove necessario.

I costi a carico degli utenti per il servizio di ritiro e per la fornitura dei contenitori verranno definiti dal Comune e comunicati contestualmente alla data di attivazione del servizio.

Fino all'attivazione del nuovo servizio, continuerà ad essere svolto lo svuotamento, su prenotazione, fronte abitazione, dei big bags (sacchi bianchi) in dotazione agli utenti, mentre successivamente all'introduzione del nuovo servizio con contenitori carrellati, i big bags non verranno più svuotati.

Sarà comunque sempre possibile effettuare il conferimento diretto di sfalci verdi, potature e ramaglie presso i centri di raccolta consortili (Biella, Cossato, Mongrando, Pray, Valdilana).

Si richiede cortesemente, qualora interessati ad usufruire della nuova modalità di raccolta di sfalci verdi e potature (e quindi all'attribuzione dei contenitori da 240 litri), di darne comunicazione al proprio Comune entro il 31/03/2026, in modo da poter provvedere all'approvvigionamento delle attrezzature.



Come si fa?

La raccolta del rifiuto verde avviene con modalità domiciliare attraverso l'utilizzo di contenitori carrellati a due ruote.

Per prenotare il servizio di raccolta domiciliare occorre contattare il numero SEAB 015 8352 999

o utilizzare il servizio di messaggistica Whatsapp al 349 7061 166 indicando "Servizio raccolta sfalci verdi", Comune di residenza, indirizzo, codice fiscale dell'intestatario della bolletta rifiuti.



In caso di presenza di materiali impropri, gli operatori non effettueranno lo svuotamento del contenitore, segnalando la “non conformità” del rifiuto.



Il servizio è riservato solo alle utenze domestiche, previa verifica della regolarità della posizione rispetto ai versamenti TARI.