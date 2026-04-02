Quaregna Cerreto dichiara guerra all'abbandono dei rifiuti

Il Comune di Quaregna Cerreto ha approvato una convenzione con il Consorzio CO.S.R.A.B. di Biella per l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di due fototrappole e relativi accessori. La decisione, presa all’unanimità dal Consiglio Comunale, rientra nelle azioni di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale che disciplina la tutela dell’ambiente e la videosorveglianza. Il Consorzio CO.S.R.A.B. ha messo a disposizione dei Comuni consorziati 150 fototrappole per supportare le attività di controllo e prevenzione dell’abbandono dei rifiuti. Il Comune di Quaregna Cerreto ha così richiesto due unità da utilizzare in punti strategici del territorio, con l’obiettivo di ridurre degrado e costi di rimozione dei rifiuti abbandonati.

Nelle settimane scorse la Giunta Massera aveva approvato la convenzione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese per la concessione in comodato d’uso gratuito di quattro fototrappole, complete di accessori.