Cossato, l’Arma dona la memoria storica del 1944, consegnati volumi speciali alla Biblioteca Civica

Nella mattinata di ieri, primo aprile 2026, i Carabinieri della locale Compagnia e Stazione hanno consegnato presso la Biblioteca Civica di Cossato alcuni volumi di altissimo valore storico ed editoriale, prodotti dalla Redazione della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia di consegna hanno presenziato il Sindaco di Cossato, Enrico Moggio, e la Direttrice della Biblioteca, Dott.ssa Antonella Iacono. La donazione è stata formalizzata dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Cossato, Capitano Matteo Ettore Grasso, unitamente al Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Quirino D’Onofrio.

Si tratta dei due nuovi Numeri Speciali della rivista istituzionale, focalizzati su uno dei periodi più complessi e drammatici della storia nazionale: "I Carabinieri del 1944". La donazione comprende due fascicoli monografici che approfondiscono l'opera dei militari dell'Arma durante il secondo conflitto mondiale:

· "I Carabinieri del 1944 - Il Regno d'Italia": un'analisi del ruolo dell'Arma nel contesto istituzionale del Sud Italia e della ricostruzione.

· "I Carabinieri del 1944 - Le Resistenze al regime collaborazionista": una ricostruzione documentata dell'opposizione dei Carabinieri all'occupazione e al collaborazionismo, a difesa della popolazione e dei valori democratici.

L'iniziativa, promossa a livello nazionale dal Comando Generale, mira a rendere accessibile al grande pubblico, ai ricercatori e agli studenti una storiografia accurata e spesso inedita. La scelta della Biblioteca Civica di Cossato risponde proprio alla volontà di inserire questi testi in circuiti di consultazione aperti a tutti, affinché il sacrificio e l'impegno dei Carabinieri del 1944 rimangano patrimonio comune della cittadinanza.

"Raccontare il 1944 significa onorare chi ci ha preceduto in momenti di estrema difficoltà," commentano dal Comando dell'Arma. "Affidare questi studi alla principale istituzione culturale di Cossato è il nostro modo per contribuire alla crescita della consapevolezza storica della nostra comunità." Questa iniziativa editoriale, curata dalla Redazione della Rassegna dell'Arma, sottolinea l'impegno costante dell'Istituzione nella salvaguardia della memoria storica nazionale e nel rafforzamento del legame con il territorio.