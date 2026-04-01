Quaregna, furto sventato all’Esselunga: 24enne fermato con 250 euro di merce

Verrà denunciato per furto aggravato il giovane di 24 anni fermato dai Carabinieri nella giornata di ieri, 31 marzo. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe tentato di allontanarsi dall’Esselunga di Quaregna Cerreto con merce dal valore complessivo di circa 250 euro. I prodotti sono stati recuperati e consegnati integri ai legittimi proprietari.