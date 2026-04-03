A Cossato l'eccellenza modellistica del volo acrobatico incontra la passione dei biellesi FOTO

A Cossato la passione per l'aeromodellismo trova la sua massima espressione grazie a una collaborazione esemplare che unisce il Gruppo Aeromodellistico Aer.Bi Associazione Aeromodellisti Biellesi e l'Associazione Aeromodellistica Nazionale “Liberi di Volare ASD”. Questa sinergia ha recentemente dato vita a un evento di grande successo: un meeting acrobatico che ha visto la partecipazione di oltre 20 piloti provenienti da tutto il nord-ovest d'Italia, testimoniando la vitalità e l'attrattiva di questa disciplina.

L'evento, svoltosi nel weekend del 28 e 29 marzo, ha avuto come protagonista d'eccezione Marco Benincasa, pilota di fama internazionale, patron delle riviste Modellistica International e Jet International, e socio di spicco di Liberi di Volare ASD. La sua presenza non è stata solo quella di un istruttore, ma di un vero e proprio mentore, la cui amicizia e il cui legame con il sodalizio biellese hanno arricchito l'esperienza di tutti i partecipanti. Benincasa ha tenuto un corso teorico e pratico sul volo acrobatico, spaziando dal fine tuning degli aeromodelli alla spiegazione delle figure acrobatiche fondamentali, con un approccio valido per tutte le tipologie di acrobazia: F3A, IMAC, Vintage.

Il corso, pensato per chi gareggia, per chi ha gareggiato in passato e, soprattutto, per chi non ha mai affrontato il mondo delle competizioni, ha offerto una panoramica completa sulla filosofia di base delle gare di acrobazia, la messa a punto del modello, l'impostazione del volo e le strategie di allenamento. La giornata di sabato è stata dedicata alla teoria, tenutasi nei locali dell'associazione in Regione Pobbia di Cossato, seguita da lanci di prova che hanno permesso di mettere in pratica le indicazioni del Maestro. La domenica, i lanci sono proseguiti sotto la supervisione attenta di Benincasa, con sessioni dedicate alla messa a punto guidata dei modelli e alla risoluzione dei problemi di settaggio, centraggio e volo. Anche i piloti più esperti hanno tratto grande beneficio dai suoi suggerimenti, trasformando ogni volo in un vero e proprio spettacolo.

Questo meeting si inserisce nell'iniziativa più ampia dell'associazione modellistica volta ad avvicinare i giovani al volo acrobatico e all'aeromodellismo in generale, promuovendo al contempo il perfezionamento dei piloti che già condividono questa spettacolare e divertente disciplina. L'attenzione alla sicurezza e la collaborazione con personalità di spicco del settore sono pilastri fondamentali di questa missione.

Il Gruppo Aeromodellistico Aer.Bi e Liberi di Volare ASD rinnovano il loro ringraziamento a Marco Benincasa e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, promettendo future edizioni. "Invitiamo calorosamente tutti gli appassionati, i curiosi e chiunque desideri avvicinarsi a questo affascinante mondo a visitarci presso il nostro campo di volo in Regione Pobbia a Cossato - riportano - È un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera del volo, apprendere dai migliori e condividere la passione con una comunità accogliente e dinamica. Per non perdere i prossimi appuntamenti, i corsi e le manifestazioni, vi invitiamo a seguire le nostre pagine social. Il cielo è il nostro limite, e vi aspettiamo per volare insieme".