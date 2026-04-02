Cavaglià, sport e aggregazione: le proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi alla Giunta

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cavaglià ha presentato ufficialmente alla Giunta “dei grandi” il progetto elaborato con la partecipazione di tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado.

Il nuovo sindaco dei ragazzi, Andrea Laudani, ha illustrato tutte le idee per realizzare un evento a tema sportivo che coinvolga tutti i loro coetanei. Il progetto prevede di realizzare una mattinata dedicata al paint-ball per far provare a tutti un’esperienza molto speciale, in grado di coinvolgere in modo divertente e insolito. A seguito del pranzo al sacco, la giornata proseguirà con vari tornei e attività, tra cui calcio, pallavolo e ping-pong. Un momento speciale sarà dedicato alla sfida con le mountain bike lungo un percorso attrezzato. Un “Pizza party” concluderà la giornata di divertimento e aggregazione, organizzata dai più giovani. Per il torneo di calcetto le squadre saranno composte da 5 ragazzi, per la pallavolo da 6 e per il ping pong da 2.

Per ogni torneo saranno premiati i primi tre e per tutti ci sarà un adesivo a ricordo della giornata. Il CCR ormai abituato a vivere da protagonista si è reso disponibile per aiutare gli adulti nella gestione della giornata, raccogliendo le iscrizioni, arbitrando le sfide e aiutando nell’allestimento degli spazi. Un progetto molto ambizioso, sostenuto con entusiasmo dalla Giunta, a partire dall’assessore Monica Bertolini che segue il percorso dei giovani amministratori.

Gli studenti, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Irene Balegno, Martina Todesco e Gabriele Cortella, realizzeranno anche il volantino per pubblicizzare l’iniziativa. Per realizzare tutto ciò, il Sindachino sarà affiancato dalla sua Giunta composta dal vicesindaco Andrea Papait, dall’assessore allo Sport e alla Sicurezza Alessandro Bocca, dall’assessore al Bilancio Mattia Castellano e dall’assessore alla Comunicazione Celeste Scarafia.