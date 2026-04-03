“Acrobazie di fuoco e di parole” per un importante anniversario FOTO e VIDEO

Significativo anniversario per il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”. Corrono, infatti, quest’anno i 560 anni dalla celebrazione delle nozze di Tommasina, detta Tomena, appartenuta alla potente casata cui il Centro Culturale stesso è intitolato. Tomena andò in sposa a Sebastiano Ferrero, famoso personaggio che, nato nel 1438, fu chiavaro di Biella, consigliere e tesoriere di Casa Savoia, quindi al servizio del re della Francia nel ducato di Milano; signore di numerosi feudi tra cui Gaglianico, Sandigliano, Benna e Candelo, da Tomena ebbe numerosa prole, tra cui i cardinali Bonifacio e Giovanni Stefano, il vescovo Agostino e il guerriero Besso.

Per festeggiare questo anniversario e la figura di Tomena la dottoressa Claudia Ghiraldello ha ideato un evento dal titolo “Acrobazie di fuoco e di parole”, evento che si è tenuto nel pomeriggio di domenica 29 marzo a Tenuta Castello di Cerrione, sede del Centro stesso, ed è stato inserito nel calendario del Tavolo “Una città per le donne 2026”, coordinato dalla consigliera di Parità avvocato Erika Vallera, in occasione del mese di marzo dedicato alla donna. L’avvocato era presente e ha portato il suo saluto ai tanti convenuti.

La dottoressa Ghiraldello, dopo aver relazionato su Tomena, ha ampliato lo sguardo sul mondo femminile, presentando il libro di poesie dal titolo “Piccola Piccola Strega” e intervistandone l’autrice Valentina Sparvieri. Si tratta di poesie che vogliono sensibilizzare il lettore in particolare sul tema della violenza contro la donna. Durante la presentazione è stata data la possibilità al pubblico di fare domande anche in modo anonimo scrivendole su bigliettini inseriti poi in un cappello, domande cui la scrittrice ha risposto in diretta raccontando del suo impegno nella poesia e nell’arte di strada sin dal 2014. La dottoressa Ghiraldello, a sigillo del felice anniversario, ha quindi omaggiato tutti i presenti con una bomboniera nuziale giocata nei colori rosso e giallo-oro caratteristici dello stemma della prestigiosa casata degli Avogadro di Cerrione e con una cartolina-ricordo recante la biografia di Tomena.

L’interessante pomeriggio è stato arricchito da un suggestivo spettacolo di fuoco della stessa Sparvieri, spettacolo che si è svolto nel grande parco di Tenuta Castello avente sullo sfondo le vestigia dell’antico castello. Questo spettacolo, creato per solennizzare l’unione dei due nobili sposi del passato, come indicato dalla dottoressa Ghiraldello: "ha utilizzato il fuoco quale elemento purificatore del male di cui le donne purtroppo sono spesso vittima. L’intento è stato quello di promuovere un percorso di presa di coscienza sul valore dei buoni sentimenti, quei buoni sentimenti che caratterizzarono la vita coniugale di Sebastiano e della sua amata Tomena".