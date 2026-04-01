Biella Rugby, vittoria pesante contro Cus Torino: tra conferme e lezioni per il futuro

CADETTA

29.03.26 a Biella Rugby v Cus Torino 33-28 (13-10)

Mete: Bortolot, Negro, Zavallone, Casini. Trasformazioni: Poli (2). Calci di punizione: Poli (3)

Biella Rugby: Negro; Defilippi (57’ Cerchiaro), Tosetti, Castello, Poli; Casini, Fusaro (53’ Longo); Givonetti (cap.) (79’ Borghiani), Efthymiopoulos, T. Ouattara; Passuello, Bottero (41’ Protto); Zavallone, Bortolot (47’ Agnolio), M. Ouattara. Non entrati: Vaglio Moien, Buturca

Davide Vaglio Moien, coach: “Vittoria importate per il Biella Rugby che si trovava di fronte a Cus Torino: a confronto le due squadre vincitrici dei gironi preliminari del campionato. Come previsto, è stata una partita dura dove Cus è stato bravo a sfruttare le nostre debolezze e i nostri errori per farci male. Partita giocata punto su punto, bravi ai ragazzi che anche quando si trovati sotto con il risultato, hanno avuto le forze di reagire e trovare punti. In linea generale è stata una bella partita combattuta contro avversari tenaci che sono rimasti in partita fino alla fine senza mai mollare”.

UNDER 18

29.03.26 Biella Rugby v Monferrato 17-22 (12-11)

Mete: Zavarise, Rossi, Grillenzoni. Trasformazioni: Salussolia

Biella Rugby: Rava; Grillenzoni, Parnenzini, Baiguera, C. Salussolia; Meneghetti, Bocchino; Avanzi (75’ L.Rossi), Protto, Rossi (cap.) (62’ Perju); Zavarise, Bredariol; Borio, Ferro (56’ Deni), Curatolo. Non entrato: Dal Molin

Nicola Mazzucato, coach: “Partita molto dura oggi per i ragazzi della 18. La squadra avversaria ha disputato un’ottima partita, specialmente sul piano dell'attitudine, difesa e punti di incontro. Complimenti a Monferrato, per i nostri ragazzi ci sarà qualche settimana per preparare le ultime quattro partite della conference”.

UNDER 14

28.03.26 a Biella, Triangolare con: Biella Rugby, Cus Torino e Pasturana

Risultati: Cus Torino - Pasturana 28-5, BRC - Pasturana 33-5, BRC - Cus Torino 0-50

Classifica: 1) Cus Torino; 2) BRC; 3) Pasturana

Biella Rugby: Giansetto; Piacenza, Garzena, Frigerio, Allera; Chiodelli, Armenia; Squara; Succio, Angeletti; Leonzio, Scanavino, Squara. A disposizione: Masi, Multone, Zola, Spagnolo, Corchia, Brunetti, Andreotti, Vella, Bolzoni.

Edo Romeo, coach: “Contro Pasturana è andata bene: abbiamo messo in campo quello che volevamo fare e il nostro gioco, come l’atteggiamento erano quelli giusti. Contro Cus Torino è mancato un po’ tutto: i nostri avversarsi ci hanno sovrastato. Cercheremo di lavorare ancora su quello che ci manca e andiamo avanti nel nostro percorso”.

UNDER 10

29.03.26 a Chieri Festa del Rugby con: BRC, Chieri Rugby, Rivoli Rugby, Volpiano Rugby

Biella Rugby: Avella, Bertone, Costalunga, Dama, Di Costa, Dissegna, Faella, Lacagnina, Lai, Mello Rella, Pavanati, Poverello, Serio, Siletti, Soumah, Tonetti.

Samuele Negro, coach: “Ottima prestazione dei piccoli orsetti che portano in campo buona parte di ciò che è stato lavorato in settimana, imponendosi nettamente sugli avversari”.

UNDER 8

29.03.26 a Chieri Festa del Rugby con: BRC, Chieri, Rivoli, Volpiano, Alessandria

Biella Rugby: Valente, Borrione, Fe. Gatto, F. Gatto, Cedolini, Filiberti, Trecate

Giacomo Salussolia, coach: “Il gioco dei piccoli orsetti migliora di settimana in settimana, stupiscono soprattutto i passaggi e la continuità diretta, ancora qualcosina da lavorare in difesa”.

RUGBY INTEGRATO

29.03.26 ad Alessandria Festa del Rugby integrato con: I moschettieri del Cus Po, Gnari Brescia, Asad BRC, Cron Chivasso, Aosta, Padova.

Biella Rugby: G. Barbero Vignola, A. Barbero Vignola, Debacco, Fiorencis, Foglio, Pera, Perona, D. Benfante, E. Benfante, Loskutnikov, Ceccato, Zulato, Lanza.

Manuela Gremmo, coach: “Bellissima giornata di Tag rugby, le due squadre di Asad Biella rugby hanno potuto confrontarsi con diverse squadre e dimostrare la loro grinta e le capacità tecniche raggiunte. Inclusione e divertimento le parole chiave di questa giornata.”.