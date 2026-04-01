Uomo di 94 anni disperso nei boschi, a Mongrando si attivano i soccorsi

Attimi di paura nel comune di Mongrando. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 94 anni non avrebbe più fatto ritorno a casa da una passeggiata nei boschi. A dare l’allarme nella giornata di ieri, 31 marzo, i familiari del pensionato. In breve tempo si è attivata la macchina dei soccorsi, formata da Carabinieri, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

Alla fine, dopo alcune ore di ricerche, l’anziano è stato ritrovato e accompagnato fino all’ambulanza dove è stato assistito dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato accompagnato in codice verde al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.