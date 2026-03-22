Scuola Pallavolo Biellese, 3-1 al Lasalliano: successo pesante per i play off

La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti coglie una vittoria pesantissima in chiave-playoff di Serie C.

La Ilario Ormezzano Sai SPB è riuscita ad espugnare in rimonta il piccolo campo del “Parri” di Torino: il 3-1 sul Lasalliano Volley – unito ai risultati delle dirette concorrenti - permette agli arancioblù di rinforzare il secondo posto a +7 sulle inseguitrici, in vista dell’altrettanto delicata sfida casalinga contro Chieri. Da segnalare le ottime prestazioni dei giovani Stragiotti e Maretti, bravi a farsi trovare pronti quando chiamati in causa. Grande la reazione, dopo il primo set perso e il 6-0 di inizio terzo parziale.

Coach Milo Zanardo: “Grandissima prova, sia sotto l’aspetto tecnico che quello tattico. Affrontavamo un avversario agguerrito, molto ordinato in campo, e siamo stati costretti ad adattare il nostro gioco a causa degli spazi ristretti della palestra, con grande spirito di sacrificio. Sono davvero molto orgoglioso dei miei ragazzi, che hanno saputo capovolgere l’esito del primo set conquistando tre punti d’oro in un contesto particolarmente difficile. Soprattutto, sono stati bravissimi a resettare la sconfitta casalinga contro la capolista di sabato scorso. Testa alla prossima, da subito!”.

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: “La parola-chiave: EROI. Giocavamo in un contesto complicato, loro sono molto forti e anche in forma, tra le migliori tre squadre del girone. Avevano più riferimenti, ma abbiamo giocato di squadra e ci siamo aiutati tutti. Sugli scudi è Stragiotti: una prestazione maiuscola. Bravo anche Maretti, che ha sfruttato bene l’occasione. Menzione speciale da parte mia sulla preparazione e gestione della partita da parte del nostro allenatore, che sta facendo vedere tutta la sua esperienza e il suo valore”.

Ascot Lasalliano Volley Torino – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 1-3

(25-22/22-25/19-25/22-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 8, Vicario, Agostini 23, Sensi 1, Stragiotti 9, Antonov 7, Graziano, Maretti 5, Despaigne 29, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.