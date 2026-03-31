Cossato, nuovo volto per via Mazzini. Comune e commercianti a confronto. Moggio: “C’è progetto, ora ricerca fondi in Regione”

È stato un confronto partecipato e costruttivo quello andato in scena giovedì scorso, a Cossato, dove il Comune e i commercianti di via Mazzini si sono incontrati nella sala eventi di Villa Ranzoni per discutere del futuro della principale arteria cittadina della città. Per l’occasione era presente il sindaco Enrico Moggio che, assieme agli assessori Mariano Zinno (Lavori Pubblici) e Roberto Poletti (Commercio) e al dirigente dell’area tecnica del Comune Cristiano Campagnolo, ha presentato il “Bando Ambiti” della Regione Piemonte dedicato alla rigenerazione urbana, in uscita nel mese di aprile. Già lo scorso anno, con i fondi dello stesso bando, era stato effettuato un intervento di riqualificazione importante definendo il nuovo spazio di piazza Borrino, l’area di ingresso ai giardini e tutto l’asse pedonale di collegamento.

“L’obiettivo di questa amministrazione è candidare un progetto di riqualificazione della via Mazzini, mantenendone la storica vocazione commerciale ma ripensandone gli spazi in un’ottica più moderna e funzionale – evidenzia Moggio - I tempi sono stretti, motivo per cui si è deciso di coinvolgere fin da subito i commercianti, raccogliendo osservazioni e suggerimenti utili alla definizione del piano”.

Tra le ipotesi del progetto vi è l’intenzione di riequilibrare in maniera significativa l’utilizzo della strada favorendo una maggiore fruibilità ciclo-pedonale. Il doppio senso di marcia delle auto e i parcheggi verranno mantenuti ma si prevede un ampliamento dei marciapiedi per migliorare la sicurezza e la vivibilità della via. Non solo: nelle intenzioni dell’amministrazione comunale si potrebbe valutare l’inserimento di nuovi arredi urbani, come fioriere, alberi e panchine per rendere la strada più accogliente. È previsto anche il rifacimento della pavimentazione, con materiali di qualità per valorizzare ulteriormente il centro cittadino.

L’intervento dovrebbe interessare il tratto compreso dalla piazzetta prossima al centro di Acqua e Sapone fino all’area del ponte sul torrente Strona. “È l’opera di completamento dell’anello pedonale che collega i diversi punti della città, dando vita ad un vero e proprio percorso tra la nuova piazzetta, l’attraversamento dei giardini, le piazze Tempia, Borrino e Angiono e la stessa via Mazzini – sottolinea Moggio - Il bando regionale prevede finanziamenti fino a 2 milioni di euro, con un cofinanziamento comunale del 10 per cento. L’amministrazione intende quindi candidare il progetto per ottenere le risorse necessarie e avviare la riqualificazione in tempi brevi con l’obiettivo di rendere più attrattivo il cuore commerciale di Cossato”.