Ori e argenti per Bi Roller ai Campionati Regionali Strada di Pattinaggio Corsa

Si sono svolti nelle scorse settimane i Campionati Regionali su Strada di pattinaggio Corsa per tutte le categorie nella pista della Colletta di Torino. La manifestazione si è svolta in due giornate distinte a causa del maltempo che ha condizionato lo svolgimento delle gare per i piccoli e gli atleti Bi Roller hanno conquistato tante medaglie e prestigiosi posizionamenti, inaugurando la stagione di gare per tutte le categorie.

Tutti gli atleti Bi Roller si sono qualificati per i Campionati Italiani e due hanno conquistato il gagliardetto di Campione Regionale. Il risultato più emozionante della giornata dedicata alle categorie maggiori è stato l’esito della gara staffetta Team Sprint della categoria Senior Maschi dove la coppia dei fratelli Sangiorgi, Achille e Annibale, ha conquistato uno strepitoso argento con un tempo di 34,071, appena dietro ai primi classificati, i fratelli Salino; 4’ posizione per il team composto da Michele Rocchetti e Andrea Mazzola.

I risultati più significativi sono arrivati dalla categoria Junior Maschi con 1’ posto nel giro per Andrea Mazzola e 2’ posto per Michele Rocchetti e posizioni invertite nella gara lunga, 1’ posto per Rocchetti e 2’ per Mazzola. Gagliardetto regionale per Michele Rocchetti e Andrea Mazzola. Egregia anche la prestazione per la pari categoria Junior Femminile con un doppio 2’ posto nella sprint e nel giro lungo per Matilde Zanchetta e 5’ posto per Matilde Granitzio.

Tornando ai Senior Maschi: 5’ posizione per Annibale Sangiorgi e 8’ per Achille Sangiorgi nel giro sprint e 5’ posizione per Achille Sangiorgi e 6’ per Annibale Sangiorgi nella 5000 metri a punti. Per le categorie dei piccoli, ottima performance per l’esordiente Annalisa Scolaro che ha conquisto la 6’ posizione in tutte e 3 le gare: 50 metri in corsia, 200 metri sprint e 1000 metri in linea, conquistando anche la 6’ posizione nella classifica combinata.

Bravissima anche Alice Fremder, categoria Allieve F che ha corso bene le sue due gare sprint e lunga. Alla conclusione delle due giornate di gara, Bi Roller ha ottenuto la 4° posizione in classifica generale.