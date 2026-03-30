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Valli Mosso e Sessera | 30 marzo 2026, 16:30

Valdilana, 10 candeline per la sezione del Fondo Edo Tempia di Ponzone

Valdilana, 10 candeline per la sezione del Fondo Edo Tempia di Ponzone (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Valdilana, 10 candeline per la sezione del Fondo Edo Tempia di Ponzone (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Venerdì scorso, presso il Cine Teatro Giletti, a Valdilana si è tenuta la cerimonia che ha celebrato il 10º anniversario dell’apertura della sezione del Fondo Edo Tempia di Ponzone. “Un traguardo importante, considerando che l’inaugurazione risale al 21 gennaio 2016 – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social ufficiali - Durante la serata si è esibito il gruppo Sound Groove, regalando momenti di musica e condivisione, seguiti dagli interventi del direttivo di Ponzone, della vicepresidente provinciale e del Comune. Un grazie speciale va a tutti i volontari, che ogni giorno dedicano tempo ed energie con grande impegno e passione. L'invito ai volontari a presenziare al prossimo consiglio comunale, dove potranno raccontare la loro preziosa attività e ricevere un piccolo riconoscimento”.

Redazione g. c.

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