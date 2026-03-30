Valdilana, 10 candeline per la sezione del Fondo Edo Tempia di Ponzone

Venerdì scorso, presso il Cine Teatro Giletti, a Valdilana si è tenuta la cerimonia che ha celebrato il 10º anniversario dell’apertura della sezione del Fondo Edo Tempia di Ponzone. “Un traguardo importante, considerando che l’inaugurazione risale al 21 gennaio 2016 – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social ufficiali - Durante la serata si è esibito il gruppo Sound Groove, regalando momenti di musica e condivisione, seguiti dagli interventi del direttivo di Ponzone, della vicepresidente provinciale e del Comune. Un grazie speciale va a tutti i volontari, che ogni giorno dedicano tempo ed energie con grande impegno e passione. L'invito ai volontari a presenziare al prossimo consiglio comunale, dove potranno raccontare la loro preziosa attività e ricevere un piccolo riconoscimento”.