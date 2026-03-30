La “Passione di Sordevolo” si presenta a DiscoverItaly FOTO

Giovedì 26 e venerdì 27 marzo si è tenuta la fiera del turismo DiscoverItaly a Sestri Levante. Evento dal respiro internazionale, ha costituito un’importante tappa per la promozione della “Passione di Sordevolo”, che vi ha partecipato unitamente al Consorzio Binove Accoglie.

La fiera ha visto la partecipazione di moltissimi operatori del turismo italiani, che hanno presentato la loro offerta a coloro che hanno preso parte all’evento come visitatori. Tra questi ultimi moltissimi tour operator da tutta Italia e dall’estero, in particolare da Romania, Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Polonia, Brasile, Ungheria, Ucraina, Portogallo, America e Spagna.

Dai numerosi colloqui che si sono tenuti è emerso come l’interesse turistico per il territorio biellese stia crescendo. La “Passione di Sordevolo” è stata quindi presentata come una delle diverse opportunità che il nostro territorio offre a livello culturale: una rappresentazione insita nel Biellese, con una sinergia unica radicata nella tradizione e nella storia non solo di Sordevolo, ma anche di Biella.

È inoltre stato portato alla luce come vi sia un interesse per le strutture ricettive di qualità e per i prodotti enogastronomici locali biellesi: il turismo si sta spostando verso la necessità di vivere un’esperienza autentica e non convenzionale, che possa offrire una degustazione di cultura, natura e sapori autoctoni. Cogliere l’essenza degli abitanti del posto, comprendere la storia a partire da un’esperienza multisensoriale: elementi che il Biellese non ha da invidiare a nessuno.