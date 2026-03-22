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Valli Mosso e Sessera | 22 marzo 2026, 07:50

Valdilana, la comunità accoglie con una cerimonia i nuovi nati

Valdilana, la comunità accoglie con una cerimonia i nuovi nati

Valdilana, la comunità accoglie con una cerimonia i nuovi nati

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati sarà di scena a Valdilana. Come riportato sui canali social, il sindaco, assieme a amministrazione, Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, educatrici, insegnanti e associazioni accolgono con affetto le bambine e i bambini nati nel 2025. Inoltre, verrà realizzato un momento speciale dedicato ai nuovi piccoli cittadini e alle loro famiglie, all’insegna della gentilezza e della comunità. L’evento sarà alle 10.30 di sabato 28 marzo nei locali dell’ex Asilo Cerino Zegna, in frazione Ronco 4, a Valdilana.

Redazione g. c.

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