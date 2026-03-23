La tela della cura: donne, tessitura e condivisione. Incontro a Valdilana

Sabato 28 marzo, alle 16.30, presso l’Appartamento per l’Autonomia Paola Tura (ex scuola di Pratrivero), si terrà “La tela della cura: donne, tessitura e condivisione”, un pomeriggio dedicato alla creatività, alla poesia e all’incontro tra persone, tra fili di pensieri e trame di comunità.

L’iniziativa propone un momento di dialogo e condivisione in cui la tessitura diventa simbolo delle relazioni che uniscono le persone e rafforzano il tessuto sociale. Attraverso parole, racconti e gesti creativi, il pomeriggio offrirà occasioni di riflessione sul valore della cura, della collaborazione e della partecipazione.

Programma

● Ore 16.30 – Apertura dell’incontro

Un pomeriggio dedicato alla creatività e alla poesia tra fili di pensieri e trame di comunità.

● Presentazione del libro

Maria Rosa Pantè racconta il suo volume “Dal telaio all’intelligenza artificiale – Shelley, Lovelace, Dickinson”, un percorso che intreccia storia, letteratura e innovazione.

● Presentazione del progetto

“Tessere la Salute – Valdilana”, iniziativa dedicata alla promozione del benessere e della comunità

● Il tè delle 17

Degustazione di tè e infusi a cura della Bottega dei Mestieri, momento conviviale per continuare il dialogo in un clima di condivisione.

Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria dello shop di Oasi del Benessere e Bottega dei Mestieri. Un piccolo omaggio sarà offerto a tutti i partecipanti. L’iniziativa aderisce al movimento “10, 100, 1000 piazze per la pace”, rete di eventi dedicati alla promozione della pace e della partecipazione civica.

Organizzazione

Comune di Valdilana, CISSABO, Tessere la Salute – Cooperative: Domus Laeatitiae, Maria Cecilia, Tantintenti e Consorzio Filo da Tessere, con il contributo di Fondazione Zegna.

L’evento è aperto alla cittadinanza.