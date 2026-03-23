Gruppo Zegna, utile netto a 109,5 milioni nel 2025

Utile netto a 109.5 milioni di euro, rispetto ai 90.9 milioni del 2024, in crescita del 20%. Ricavi a 1,916.9 milioni di euro, in aumento dell’1.1% su base organica rispetto ai 1,946.6 milioni dell’esercizio 2024. Queste le principali risultanze comunicate nei giorni scorsi dal Gruppo Ermenegildo Zegna. Tra questi dati figura anche la posizione finanziaria netta positiva per 52 milioni di euro al 31 dicembre 2025, rispetto a un indebitamento finanziario netto di 94 milioni di euro al 31 dicembre 2024, oltre al proposto dividendo a 0,12 euro per azione ordinaria.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente esecutivo del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha dichiarato: “Nel 2025 il nostro Gruppo ha registrato una solida crescita dei ricavi e dell’utile netto, nonostante il perdurare di un contesto complesso per l’intero settore. I ricavi hanno raggiunto 1,9 miliardi di euro, con un incremento organico dell’1,1%, mentre l’utile netto si è attestato a 109 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Abbiamo inoltre chiuso l’esercizio con una posizione finanziaria netta pari a 52 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la flessibilità finanziaria del Gruppo. Guardando avanti, i recenti sviluppi in Medio Oriente hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza per il settore. In questo scenario particolarmente complesso, le nostre priorità restano chiare: crescita mirata, solida generazione di cassa e rigorosa esecuzione dei nostri piani per raggiungere gli obiettivi prefissati. Pur rimanendo attenti ai potenziali rischi, le nostre ambizioni non cambiano, così come la determinazione nel realizzarle, insieme”.