Anno della Salute a Valdilana, incontro dedicato ai giovani

Venerdì 20 marzo, al Cerino Zegna, nel comune di Valdilana, si è concluso il progetto “Anno della Salute” con un incontro dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni. Insieme allo psicologo della NPI Forzan sono stati approfonditi temi importanti come comprendere i comportamenti dei ragazzi in questa fase di crescita, cosa aspettarsi da loro, come dialogare in modo efficace e supportarli nei momenti di difficoltà.

“Un incontro coinvolgente e concreto, arricchito da esempi pratici utili nella vita di tutti i giorni – dichiarano dall’amministrazione comunale sui propri canali social - Grazie a tutti per la partecipazione e il prezioso contributo”.