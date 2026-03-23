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Valli Mosso e Sessera | 23 marzo 2026, 11:20

Escursione sul Lago di Como per i Falchi Azzurri di Crevacuore FOTO

Foto di Gian Mario Perotti

Foto di Gian Mario Perotti

Domenica da ricordare per i Falchi Azzurri di Crevacuore. Nella giornata di ieri, 22 marzo, il gruppo di sci alpinistico della Valsessera ha organizzato un’escursione sul Lago di Como, con partenza dalla Colma di Sormano, sulle pendici del monte San Primo. Un sentito ringraziamento è giunto a tutti i partecipanti.

g. c.

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