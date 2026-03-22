Truffe, prevenzione, consigli: i Carabinieri incontrano i cittadini a Valdilana

Prosegue senza sosta l’attività di prossimità dell’Arma dei Carabinieri in favore della cittadinanza e, in particolare, delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel pomeriggio del 20 marzo, presso il centro incontro "Associazione Delfino Valdilana" di via Marconi 37, si è tenuto un importante seminario informativo volto alla prevenzione di truffe e furti in abitazione. L’evento ha visto la partecipazione del Maresciallo Maggiore Rodolfo Marsella, Comandante della Stazione Carabinieri di Vallemosso, e del Maresciallo Ordinario Claudio Corte, Comandante in Sede Vacante della Stazione Carabinieri di Valdilana.

Davanti a una platea attenta di circa 70 cittadini, i sottufficiali hanno illustrato le più recenti tecniche delittuose messe in atto da malintenzionati che, spesso con l'inganno, colpiscono gli anziani e le abitazioni private. Durante il dibattito, i Comandanti hanno posto l’accento sulla figura del "falso operatore": soggetti che, fingendosi tecnici dell’acqua, del gas o persino appartenenti alle Forze dell’Ordine, tentano di introdursi nelle case con il pretesto di controlli urgenti o fughe di gas inesistenti.

Sono stati inoltre forniti consigli pratici per prevenire i furti:

• Difesa passiva: l'importanza di chiudere sempre a chiave porte e infissi, anche per brevi assenze.

• Uso dei social: la prudenza nel non divulgare informazioni sui propri spostamenti o periodi di vacanza.

• Controllo del vicinato: la necessità di segnalare tempestivamente al 112 la presenza di auto o persone sospette che si aggirano nelle zone residenziali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla cosiddetta "truffa del finto nipote" o dell'incidente stradale: i Carabinieri hanno ribadito con fermezza che nessuna Forza di Polizia richiede mai denaro o gioielli per il rilascio di familiari o per il pagamento di cauzioni, invitando i presenti a troncare immediatamente tali conversazioni telefoniche.

Il successo dell’iniziativa, testimoniato dall’ampia affluenza e dalle numerose domande poste dai cittadini, conferma l'efficacia del modello di "polizia di prossimità". L'obiettivo dell'Arma non è solo la repressione dei reati, ma soprattutto la creazione di una rete di sicurezza partecipata dove il cittadino si senta supportato e protetto. "La prevenzione è la nostra arma più efficace," hanno dichiarato i Marescialli Marsella e Corte a margine dell'incontro. "Invitiamo tutti a non avere mai timore di chiamare il 112, anche solo per un dubbio. Noi siamo sempre presenti".

Al seguente link il vademecum contro le truffe: clicca qui.