Lutto tra gli Alpini di Crocemosso, è “andato avanti” Piero Mello Grand (foto di repertorio)

Lutto tra gli Alpini di Crocemosso per la morte di Piero Mello Grand, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 88 anni. Stimato e apprezzato per le sue qualità umane, è stato uno dei soci fondatori del gruppo. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Botta, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Crocemosso alle 10.30 di domani, lunedì 23 marzo.