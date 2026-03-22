Lutto tra gli Alpini di Crocemosso, è “andato avanti” Piero Mello Grand

Lutto tra gli Alpini di Crocemosso per la morte di Piero Mello Grand, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 88 anni. Stimato e apprezzato per le sue qualità umane, è stato uno dei soci fondatori del gruppo. I funerali, affidati all’Impresa Funebre Botta, avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Crocemosso alle 10.30 di domani, lunedì 23 marzo.
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